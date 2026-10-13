Трагедія сталася 6 жовтня у Ковелі Волинської області

У львівській лікарні помер 45-річний чоловік, якого нападник поранив сокирою в гіпермаркеті «Епіцентр» у Ковелі 6 жовтня. Цю інформацію ZAXID.NET повідомила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук у вівторок, 13 жовтня.

Постраждалий спершу був на лікуванні в хірургічному відділенні Ковельського міськрайонного медичного об’єднання. Згодом його перевели до одного з медичних закладів Львова, де він помер. У чоловіка було складне поранення в шию.

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За словами Ольги Бузулук, підозрюваний у нападі перебуває під вартою. Суд обрав йому запобіжний захід на 60 діб. Мотиву свого вчинку чоловік не пояснив. Водночас, як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, у нього діагностували психічне захворювання.

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За інформацією «Суспільного», ще двоє постраждалих – наразі госпіталізовані. 63-річний чоловік із пораненням щоки перебуває в хірургічному відділенні Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання. Його стан покращився.

Інший постраждалий, 40-річний чоловік, перебуває в обласній клінічній лікарні у важкому стані. Він без свідомості у реанімації. Раніше йому провели операцію через відкриту черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, 6 жовтня близько 16:00 23-річний чоловік із сокирою напав на людей у будівельно-господарському гіпермаркеті «Епіцентр» у Ковелі. За даними правоохоронців, сокиру він узяв із вітрини магазину. Нападнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство двох або більше людей).