Учасників схеми затримали на гарячому під час отримання грошей

У п'ятницю, 27 травня, працівники ДБР та поліції затримали інспекторку прикордонного загону та працівницю Львівської митниці, які спільно з мешканцем Мостиськ організували канал переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

За даними спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Західного регіону, організували схему 25-річна інспекторка прикордонної служби, 41-річна інспекторка митного поста Львівської митниці, а також цивільна особа – 33-річний житель Мостиськ, який підшукував охочих уникнути мобілізації та потрапити до країн Євросоюзу.

Свої послуги організатори схеми оцінили у 6 тис. доларів США з людини, натомість обіцяли не вносити відомості про перетин кордону до відповідних баз даних.

Учасниками схеми виявилися дві працівниці Львівської митниці та ДПСУ, а також мешканець Мостиськ

26 травня усіх трьох фігурантів затримали «на гарячому», коли вони отримували від клієнтів частину раніше обумовленої неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за хабарництво та незаконне переправлення осіб через кордон ( ч.3 ст.368, ч.3 ст.332 ККУ). Максимальний термін покарання, який загрожує фігурантам, – 10 років позбавленні волі.