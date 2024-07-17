Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправними та скасував рішення львівських прикордонників про відмову в перетині кордону представнику благодійного фонду. Волонтер мав доставити в Україну дві зарядні станції для потреб військових, але його двічі не випустили за кордон.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, позивач 7 січня 2024 року намагався перетнути кордон із Польщею (спершу у Шегинях, а потім у Краківці) для доставки гуманітарної допомоги військовим. Чоловік представляв БФ «Повернусь додому» та надав прикордонниками усі необхідні документи (лист з військової частини, супровідний лист благодійного фонду, наказ Волинської ОВА щодо перетину кордону, витяг з системи «Шлях»). Однак його двічі не випустили за межі країни. Не погоджуючись із рішенням, волонтер звернувся до суду, щоб скасувати їх.

Представник прикордонників подав відзив на позовну заяву, у якій заявив, що надані чоловіком документи «не дали змогу уповноваженим особам, які здійснюють прикордонний контроль, прийняти рішення про надання дозволу на перетин державного кордону України позивачу». Зокрема, позивач начебто не зміг підтвердити мету поїздки, хоча мав при собі також копію рахунку про закупівлю двох електростанцій EcoFlow.

Справу розглянув суддя Ростислав Кузан, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін і задовольнив позов представника БФ. Суддя визнав протиправними та скасував рішення прикордонників про відмову в перетині кордону. Рішення суду можна оскаржити.