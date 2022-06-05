Пішоходів госпіталізували, а патрульні оперативно розшукали водія

Ввечері у суботу, 4 червня, п’яний водій збив чоловіка з 2-річним сином на пішохідному переході на Левандівці та втік з місця ДТП. Пішоходів госпіталізували, а патрульні оперативно розшукали водія.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини, 4 червня на вулиці Широкій водій на сірому автомобілі Daewoo Lanos здійснив наїзд на пішохідному переході на 54-річного чоловіка та його 2-річного сина. Водій не зупинився і поїхав геть. Потерпілий встиг запам'ятати фрагмент номерного знаку.

Чоловік із 2-річним сином отримали поранення, їх госпіталізували

Патрульні завдяки камерам Центру безпеки міста, встановили автомобіль винуватця і почали його негайно шукати. Тим часом, батька та сина шпиталізували.

Один із екіпажів виявив згадане авто і зупинив. Водій та пасажир були в стані сильного алкогольного сп'яніння. 39-річного водія передали слідчому, який займався оформленням ДТП. А пасажири, віком 33 та 35 років, поїхали у військкомат.