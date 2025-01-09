Львівський окружний адмінсуд зобов’язав військову частину виплатити додаткову винагороду (100 тис. грн на місяць) штаб-сержанту, який зазнав важких травм на фронті під час виконання бойового завдання. Йдеться про п’ять місяців, які військовий провів на лікуванні та у відпустці за станом здоров’я.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся штаб-сержант Олександр Б., який служить у одній з військових частин із початку повномасштабної війни. У жовтні 2023 року Олександр Б. отримав важку травму під час виконання бойового завдання у зоні бойових дій. Після цього військовий проходив лікування та перебував у відпустці для лікування загалом протягом майже п’яти місяців. Він вважає, що має право на додаткову винагороду (100 тис. грн на місяць), які військова частина йому не виплатила.

Представник військової частини заперечив проти задоволення позову. У відзиві він вказав, що йдеться не про поранення, а про травму «під час виконання бойового завдання внаслідок зіткнення танку суміжного підрозділу з автомобілем, в якому перебував позивач». Оскільки отримана травма «не є наслідком застосування зброї противником», то, на думку представника військової частини, немає підстав для виплати додаткової винагороди.

Цю справу розглянула суддя Олена Крутько, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. У довідці ВЛК вказано, що травма позивача є важкою та пов’язаною із захистом Батьківщини.

«Згідно вимог постанови №168 позивач набув право на отримання додаткової грошової винагороди у збільшеному до 100 тис. грн розмірі в розрахунку на місяць пропорційно дням перебування на лікуванні та у відпустці за станом здоров’я внаслідок поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини. Відповідач не обґрунтував, з яких підстав позивачу не було нараховано та не виплачено додаткову грошову винагороду», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнила позов штаб-сержанта, визнала протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язала нарахувати позивачу не виплачену грошову винагороду за час стаціонарного лікування та перебування у відпустці за станом здоров’я. Рішення суду ще можна оскаржити.