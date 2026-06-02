Молодший сержант, який уклав контракт на проходження військової служби у віці до 25 років, виграв суд у військової частини, яка відмовилась нарахувати йому 1 млн грн одноразової виплати за постановою Кабміну. Львівський окружний адмінсуд зобов’язав частину нарахувати вказану виплату.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці травня 2026 року, позивач із березня 2023 року проходить військову службу за контрактом, на момент укладення контракту йому ще не виповнилось 25 років. За час служби молодший сержант понад 6 місяці виконував завдання у зоні бойових дій, через що він має право на виплату одноразової винагороди – 1 млн грн, як це передбачено постановою КМУ №153.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У лютому 2026 року сержант звернувся до військової частини для призначення та нарахування вказаної виплати, але отримав відмову. Сержант вважає це рішення протиправним та звернувся до суду.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Представник військової частини подав відзив на позовну заяву, де пояснив причини відмови. Згідно з відзивом, позивач розпочав військову службу ще у 2021 році у віці 18 років, тобто до повномасштабної війни, тому представник частини вважає, що у нього немає права на виплату за постановою КМУ №153.

Цю справу розглянула суддя Наталія Сподарик, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

«Суд відхиляє посилання відповідача на те, що позивач не підпадає під дію абз.2 п.4 Постанови №153 на тій лише підставі, що контракт про проходження військової служби укладений ним 18.02.2021 року, тобто до запровадження в Україні воєнного стану. Положення абз.2 п.4 Постанови №153 пов’язує право на отримання винагороди із сукупністю установлених цією нормою юридичних фактів, серед яких визначальними є вік військовослужбовця на момент прийняття або призову на військову службу (до 25 років), факт проходження ним військової служби станом на дату набрання чинності Постановою №153 та тривалість безпосередньої участі у бойових діях», – вказано у рішенні суду.

Суддя наголошує, що інше тлумачення постанови Кабміну ставило б військових у нерівне правове становище.

«Інше тлумачення абз.2 п.4 Постанови №153 ставило б у нерівне правове становище військовослужбовців, які на момент прийняття на військову службу не досягли 25-річного віку, продовжують проходити військову службу під час воєнного стану та брали безпосередню участь у бойових діях, виключно за критерієм дати первинного підписання контракту, що не відповідає меті прийняття Постанови №153, спрямованої на підвищення мотивації до проходження військової служби окремими категоріями громадян України під час воєнного стану», – додала суддя.

Суддя повністю задовольнила позов молодшого сержанта, визнавши протиправною відмову частини нарахувати та виплатити 1 млн грн за постановою КМУ, а також зобов’язала нарахувати вказану винагороду. Рішення ще можна оскаржити.