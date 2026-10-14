У Львові Ельдара Ібгарімова засудили до року позбавлення волі за шахрайство. У 2019 році він разом зі спільником виманював гроші у людей, представляючись працівником поліції або лікарні.

Як йдеться у вироку Франківського районного суду Львова, у серпні 2019 року чоловік отримав від потерпілої 1800 доларів і 2500 грн. Він запевнив жінку, що за ці гроші її сина не притягуватимуть до кримінальної відповідальності за нібито скоєну ДТП.

У жовтні того ж року обвинувачений за аналогічною схемою виманив у іншої жінки 20 тис. грн – за те, щоб її онука не притягували до відповідальності після аварії. Ще один епізод стався наприкінці листопада 2019 року. Представившись працівником лікарні, чоловік переконав потерпілу, що її донька перебуває в медзакладі й терміново потребує грошей на лікування. Жінка передала йому 17 тис. грн і 700 доларів. На початку грудня обвинувачений отримав від ще однієї потерпілої 4500 доларів. Цього разу він стверджував, що її син потрапив у ДТП і потребує грошей на лікування.

Загалом у вироку описано чотири епізоди шахрайства. Чоловік визнав свою вину та розкаявся.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Франківський районний суд Львова визнав винним Ельдара Ібгарімова у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України (шахрайство), та призначив йому рік позбавлення волі. Також суд задовольнив цивільний позов однієї з потерпілих і зобов’язав засудженого відшкодувати їй 53 821 гривню матеріальної та моральної шкоди. Строк попереднього ув’язнення з 26 серпня 2026 року зарахують до строку покарання. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів.