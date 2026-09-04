Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину виплатити солдату 1 млн грн за службу до 25 років. Рапорт військового залишився без відповіді, а у суді представник частини зазначав, що солдат вчиняв СЗЧ та перебував на службі нетверезим.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2026 року, позивача призвали на військову службу у 2022 році, на той час йому було 22 роки. Солдат виконував бойові завдання, у березні 2023 року на Донеччині під час зіткнення з ворогом він отримав акубаротравму.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У серпні 2025 року солдат звернувся із рапортом до військової частини для призначення 1 млн грн одноразової винагороди за службу до 25 років, як це передбачено постановою Кабміну №153. Однак гроші йому не нарахували, тому він звернувся до суду.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Представник військової частини подав відзив на позовну заяву, у якому зазначив, що під час проходження служби позивач самовільно залишав військову частину та перебував нетверезим, через що були складені матеріали про адмінправопорушення. Він просив суд відмовити у задоволенні позову.

Цю справу розглянула суддя Уляна Андрусів, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя встановила, що солдата покарали штрафом за перебування нетверезим на службі, а складений через СЗЧ протокол передали до ДБР для внесення відомостей про кримінальне правопорушення.

«За наслідками розгляду цього протоколу адміністративне стягнення на позивача не накладалося, тобто до адміністративної відповідальності позивача не притягнуто. Доказів притягнення позивача до кримінальної відповідальності у період з дня призову на військову службу до 13.02.2025 відповідач до суду не подав та в матеріалах справи такі відсутні», – вказано у рішенні суду.

У рішенні вказано, що станом на час розгляду справи термін дії доган, які отримав солдат, закінчився.

Суддя повністю задовольнила позов військового, визнала протиправною бездіяльність військової частини щодо невиплати одноразової винагорода та зобов’язала виплатити йому 1 млн грн. Рішення ще можна оскаржити.