Військовий пішов у СЗЧ та через Львівський окружний адмінсуд визнав протиправною відмову частини у звільненні зі служби. Військову частину зобов’язали повторно розглянути рапорт солдата з врахуванням висновків суду.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2026 року, до суду звернувся солдат, якому відмовили у звільненні зі служби через перебування на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Військовий вважає, що йому протиправно відмовили у звільненні, тому звернувся до суду.

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Представник військової частини подав відзив на позовну заяву, у якому розповів, що солдат вчинив СЗЧ і саме під час СЗЧ ініціював звільнення зі служби. Окрім цього, рапорт був поданий не по команді, а поштою на адресу командира військової частини. Солдат також не додав інформації з Єдиного реєстру боржників про відсутність відомостей за категорією «стягнення аліментів».

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«Відсутність позивача на службі без поважних причин (самовільне залишення частини) перешкоджає вирішенню питання звільнення з військової служби, оскільки відсутня можливість вчинення дій, напряму передбачених вимогами Положення №1153/2008 та Інструкції №170, зокрема проведення співбесіди, здача посади та військового майна тощо», – вказано у відзиві.

Цю справу розглянула суддя Олена Хома, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Щодо не подання даних про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, то суддя вказала, що командир військової частини не має права вимагати від військовослужбовця документи або інформацію, якщо вона вже міститься в державних електронних реєстрах та є у вільному доступі.

«Суд відхиляє доводи відповідача щодо неможливості звільнення позивача з військової служби у зв’язку з призупиненням йому військової служби, оскільки такі обмеження не передбачені чинним законодавством. Стаття 24 Закону №2232-ХІІ не містить заборони командиру військової частини видати наказ про звільнення військовослужбовця з військової служби на підставі підпункту «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону №2232-ХІІ у разі звільнення його з займаної посади та призупинення йому військової служби», – вказано у рішенні.

Дослідивши усі матеріали справи, суддя частково задовольнила позов військового. Відмову частини у задоволенні рапорту визнали протиправною, а також зобов’язали повторно його розглянути з врахуванням висновків суду. Рішення ще можна оскаржити.