Солдат отримав реальний тюремний строк

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок військовослужбовцю Романові Мовчану, який влітку цього року, перебуваючи в СЗЧ, викрав сумочку з грішми з припаркованого автомобіля у Львові. Винуватцю присудили 5,5 років ув’язнення.

За матеріалами справи, уродженець Полтавщини, військовослужбовець Роман Мовчан 17 червня 2026 року самовільно залишив місце дислокації військової частини та перебував поза службою до 2 липня.

Перебуваючи у СЗЧ 28 червня близько 10:00 ранку він, відчинивши незамкнені пасажирські двері, викрав з припаркованого на вул. Богдана Хмельницького поблизу автостанції № 2 автомобіля Volkswagen Passat чоловічу сумку, в якій було 90 тис. грн. Автомобіль та гроші належали львівському ФОП, що працює у сфері інформаційних послуг.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Він підтвердив крадіжку сумки з грішми. Також пояснив, що самовільно залишив місце служби, оскільки після поранення деякий час був на лікуванні і відчув смак свободи, тому, повернувшись у військову частину, більше не міг там залишатися. Водночас він запевнив, що зараз бажає продовжити свій військовий обов’язок.

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Суддя Ольга Федорів визнала Романа Мовчана винним у крадіжці та самовільному залишенні місця служби (ч. 4 ст.185, ч. 5 ст. 407 ККУ) та призначила покарання у вигляді п’яти років та шести місяців позбавлення волі. Також винуватець має сплатити потерпілому 90 тис. матеріальної та 10 тис. грн моральної шкоди. Вирок ще може бути оскаржений.