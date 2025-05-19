Понеділок - перший операційний день. Спеціалісти США оперуватимуть у Львові до п'ятниці

У Центрі дитячої медицини (лікарня «Охматдит») спеціалісти США спільно з українськими колегами розпочали оперативні втручання дітям з різних регіонів України з деформаціями лицевого скелету, мальформаціями, розщілинами тощо. Упродовж цього тижня планують провести 35 складних операцій.

До Львова приїхало вісім провідних спеціалістів США. У понеділок, 19 травня, три спільні американсько-українські команди спеціалістів провели 11 оперативних втручань дітям різного віку, від року до 16 років. Серед прооперованих пацієнтів були діти з мальформаціями, гемангіомами носа, різними розщілинами. Найскладніша операція тривала 9 годин (двощелепна остеотомія). Спільні команди спеціалістів оперуватимуть дітей впродовж всього тижня.

«Основна мета цієї співпраці – допомога дітям. Вони отримують висококваліфіковану, якісну медичну допомогу в Україні і не їдуть для цього за кордон. Друге – це розвиток наших фахівців, бо вони працюють у команді з американськими лікарями. І третє – усі споріднені проєкти, бо ми отримуємо обладнання, додаткове фінансування і розвиваємо наш Клінічний центр дитячої медицини», – каже в.о. генерального директора Центру дитячої медицини Роман Кізима.

Усі операції і консультації для дітей є безкоштовними. Це вже 8-ма благодійна місія Reconstruction Mission американських спеціалістів. Їхній приїзд організував БФ «Християнська медична асоціація України» у партнерстві з LEAP Global Missions (США) та Ed’s Friends та Razom for Ukraine.