Платформа Anima отримала 5 тис. євро на реалізацію проекту

У Межах міжнародного реабілітаційного форуму, який тривав 11 та 12 квітня у Львові, відбувся конкурс розробок Innovation for rehabilitation. Startup alley. У ньому взяли участь вісім українських проектків та два польських стартапи з розробками для полегшення фізичної та психологічної реабілітації військовослужбовців та цивільних, які постраждали від війни. У прес-службі Львівської міської ради у середу, 12 квітня, розповіли, що перемогла та отримала від 5 тис. євро німецького міста Вюрцбург українська платформа Anima.

Стартап впроваджуватимуть спільно з реабілітаційним центром «Незламні». «Переможцем стала платформа Anima. Це нейротехнологічна платформа для тестування ментального здоров'я онлайн з використанням технології айтрекінгу (стеження веб-камери за рухом ока)», – зазначили у прес-службі ЛМР.

Зазначимо, що Anima є платформою, яка аналізує стан психіки за допомогою веб-камери. Користувачі впродовж трьох хвивилин переглядають картинки, а програма через камеру відстежує рух очей та визначає рівень тривожності чи депресії, вимірює прогрес терапії.

Нагадаємо, що 11 квітня у Львові відкрили новий корпус реабілітаційного центру «Незламні». Він має сім поверхів з сучасним обладнанням і щороку зможе приймати до 10 тисяч українців.