Після передачі грошей Тараса Білобривку затримали правоохоронці

Залізничний районний суд Львова виніс вирок судинному хірургу Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Тарасу Білобривці, який за 1500 доларів обіцяв оформити медичні документи. На підставі фіктивного медичного висновку солдат мав отримати статус «обмежено придатний». За скоєне суд призначив лікарю покарання – 68 тис. грн штрафу.

За матеріалами справи, у січні 2026 року судинний хірург військового госпіталю обіцяв військовому за 1,5 тис. доларів оформити фіктивні медичні висновки зі статусом «обмежено придатний». За цю суму лікар також обіцяв вплинути на військово-лікарську комісію, яка мала б підтвердити цей статус. 9 березня 2026 року близько 20:51 медик отримав від військового 1500 доларів (близько 65,8 тис. грн за тодішнім курсом НБУ). Після передачі грошей Тараса Білобривку затримали правоохоронці.

У суді обвинувачений визнав свою провину, просив суд про затвердження поданої угоди про визнання винуватості, а також до початку судового розгляду перерахував 440 тис. грн на ЗСУ. Справу розглянув суддя Андрій Кирилюк, який дослідив усі матеріали справи та призначив Тарасу Білобривці покарання – 68 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений.