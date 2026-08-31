Сихівський районний суд Львова визнав винною жінку, яка незаконно отримувала пенсію за інвалідністю, використовуючи підроблену довідку МСЕК. За чотири роки Світлана Славська отримала з Пенсійного фонду понад 116 тис. грн.

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Як йдеться в матеріалах справи, 22 червня 2022 року жінка звернулася до сервісного центру Пенсійного фонду у Підволочиську Тернопільської області із заявою про призначення пенсії за інвалідністю. Вона надала довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією, відповідно до якої їй нібито встановили третю групу інвалідності. Водночас, як встановило слідство і підтвердила сама обвинувачена в суді, насправді вона не проходила обстеження у Сихівській міжрайонній МСЕК. Дані про її захворювання у довідці були неправдивими.

На підставі цього документа Пенсійний фонд призначив жінці пенсію та видав посвідчення особи з інвалідністю. Гроші перераховували на її банківський рахунок. Загалом із травня 2022 року до квітня 2026 року жінка отримала 116 455 грн пенсії. Саме на цю суму, за висновком суду, державі було завдано майнової шкоди.

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Під час судового засідання жінка повністю визнала свою провину. Вона розкаялася у скоєному та повернула Пенсійному фонду всю суму незаконно отриманих виплат. Представниця Пенсійного фонду також підтвердила, що шкоду відшкодовано повністю.

Сихівський районний суд Львова визнав винною Світлану Славську за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману. Суд призначив жінці 51 тис. грн штрафу. Вирок ще не набрав законної сили. Його можна оскаржити протягом 30 днів із моменту проголошення.