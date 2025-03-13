Ігоря Тимочка затримали у вересні 2024 року під час отримання 2 тис. євро хабаря

Поліція передала до суду справу про хабар, який вимагав колишній начальник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту Ігор Тимочко. Після затримання 53-річний експосадовець сплатив 2 млн грн застави і вийшов з СІЗО.

Ігоря Тимочка затримали у вересні 2024 року під час отримання 2000 євро хабаря. За даними правоохоронців, він брав хабарі з компанії, що працює на території підконтрольної йому установи. Зокрема, посадовець вимагав хабарі з підприємців в обмін на безперешкодне ведення господарської діяльності у виправних установах західного регіону України. Серед іншого він налагодив корупційну схему із компанією, яка займалася обробкою деревини на території однієї із виправних колоній. Посадовець умисно затягував процес укладання офіційних договорів на виконання робіт, а оплату від бізнесменів отримував готівкою.

Після затримання суд обрав йому запобіжний захід – утримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн євро застави. Крім цього, його звільнили з роботи. Після цього, Ігор Тимочко сплатив 2 млн грн застави та вийшов з СІЗО. У матеріалах справи вказано, що у березні-квітні 2024 року Ігор Тимочко оформив службове відрядження у Канаду для участі у семінарі. Там же він отримав документи про статус біженця.

Як повідомила пресслужба прокуратури у четвер, 13 березня, слідчі скерували справу Ігоря Тимочка до суду. Йому інкримінують отримання неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 ККУ.

Ігор Тимочко очолював управління з листопада 2022 року, замінивши на посаді засудженого за хабарництво попереднього начальника Михайла Дзюдзя. До призначення на посаду Тимочко був заступником начальника з питань стратегічного розвитку Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань. Раніше працював заступником начальника Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства. На місцевих виборах 2020 року балотувався до Івано-Франківської облради від партії «Слуга народу», однак не пройшов.