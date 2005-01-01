У Львові та області заборонили пускати до шкіл та дитсадків нещеплених від кору дітей

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 17:5912300

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У понеділок, 15 січня, під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій Львівської ОДА прийняли рішення про продовження канікул у навчальних закладах Львова та області до 22 січня, якщо серед учнів цих закладів зареєстрований принаймні один випадок захворюваності на кір.

Як розповіла очільниця обласного департаменту охорони здоров'я Ірина Микичак, під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій також прийняли рекомендаційне рішення обмежити відвідування шкіл та дитсадків дітям, які нещеплені від кору. Відповідне обмеження діятиме з 22 січня. «Школи та садочки не повинні приймати дітей, які невакциновані від кору», – заявила Ірина Микичак.

Наразі у ЛОДА не встановили конкретних часових рамок, протягом яких нещеплених дітей не пускатимуть до навчальних закладів. Додамо, що у Львівській області зареєстровано 84 випадки захворюваності на кір, з яких 56 випадків – це діти. Із 84 зареєстрованих випадків кору 61 випадок захворюваності на кір зафіксовано у Львові.

«З тих людей, що у нас сьогодні захворіли, 2/3 є нещеплені діти. Вакцинація не дає 100% захисту від будь-якої хвороби, але вакцинація значно полегшує перебіг будь-якої інфекційної хвороби», – сказала Ірина Микичак.

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Нещепленим від кору дітям треба заборонити відвідувати школи і дитсадки ZAXID.NET
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