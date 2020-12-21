У Львові терміново шукають донорів крові для журналіста Олега Більського
Після ампутації ноги 67-річний чоловік потребує переливання рідкісної групи крові
У Львові шукають донорів крові для 67-річного Олега Більського, який перебуває в реанімації після ампутації ноги. У чоловіка – важка форма цукрового діабету, через який йому повністю ампутували одну ногу, анемія та пневмонія.
Олег Більський тривалий час хворіє на цукровий діабет. Через сепсис щороку йому ампутують частину кінцівки, а цього разу ногу довелося ампутувати по пах. Після операції він перебуває у реанімації Львівської лікарні швидкої допомоги. Його стан ускладнює й запалення легень, що спричинило важку анемію.
Як повідомила його донька Марта Більська, Олег Більський потребує донорів крові ІІІ групи резус «мінус». Кров можна здати з 9:00 до 12:00 на першому поверсі міської лікарні швидкої допомоги, що на вул. Миколайчука, 9. Перед здачею необхідно зазначити, що кров для пацієнта Олега Більського.