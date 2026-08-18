У вівторок, 18 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал Раптова втрата. У Львові попрощалися з мисткинею Дарією Альошкіною. Пріоритет громадського транспорту. У Львові на 17 світлофорах тестують шведську систему. Допомога в кризових ситуаціях. Як у Львові працюють соціальні менеджери. У 18 років приєднався до ЗСУ, у 26 втратив ногу. Історія 29-річного захисника, який після вже третього поранення знову збирається на фронт.

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