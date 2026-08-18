У Львові тестують нову систему пріоритету для громадського транспорту на світлофорах
Новини Львова від ZAXID.NET за 18 серпня
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У вівторок, 18 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
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