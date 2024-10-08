Залізничний районний суд Львова виніс вирок учню львівського училища, який 18 разів повідомляв про замінування низки об’єктів у Львові, зокрема ТРЦ, навчальних закладів, міськради, готелю. У суді псевдомінер визнав свою провину та заявив, що брехав про замінування від імені свого викладача, який нібито його ображав. Таким чином хлопець хотів помститись. Суд звільнив його від тюремного ув’язнення, призначивши іспитовий термін.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, неповнолітній учень одного із львівських училищ протягом грудня-квітня 2023 року 18 разів брехав про замінування об’єктів у Львові: ТРЦ, училища, ЛНУ імені Івана Франка, Львівської міської ради, готелю. Псевдомінера розшукали правоохоронці та порушили щодо нього кримінальну справу.

У суді підліток визнав свою провину та розповів, що він надсилав листи на електронні пошти правоохоронців від імені свого викладача, повідомляючи про замінування. Хлопець заявив, що викладач його ображав, а керівництво училища не реагувало на його скарги, тому він вирішив у такий спосіб йому помститись.

Згідно висновку судово-психіатричного експерта, у хлопця виявлена підвищена агресивність, жорстокість, демонстративність, знижений рівень емпатії та відчуття обов’язку до оточення. Згідно висновкам, у вказаний період він виявляв несоціалізований розлад поведінки підліткового віку, який мав значний вплив на раціональність прийняття рішення. На думку експертів, обвинувачений він не міг повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Згідно з даними органу пробації станом на квітень 2024 року, хлопець конфліктував з більшістю педагогів, провокував конфлікти з учнями та мав зверхню поведінку. Проте орган пробації визнає, що виправлення обвинуваченого можливе без позбавлення чи обмеження волі.

Суддя Андрій Ліуш дослідив усі матеріали справи, визнав неповнолітнього винним у кримінальному правопорушенні, призначивши 4 роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.