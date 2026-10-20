У вівторок, 20 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Перші оплати пройшли. Держказначейство почало проводити заблоковані платежі Львова. Ситуація критична. Мешканці новобудов у Сокільниках вимагають вирішити проблему з паркуванням. Вони пережили не одне століття. Скульптури на площі Ринок у Львові обстежили фахівці. «Подаруй місту дерево». У Львові висадили дуб на честь полеглого героя.

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