У Львові висадили дуб на честь полеглого захисника в межах акції «Подаруй місту дерево»
Новини Львова від ZAXID.NET за 20 жовтня
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У вівторок, 20 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Перші оплати пройшли. Держказначейство почало проводити заблоковані платежі Львова.
- Ситуація критична. Мешканці новобудов у Сокільниках вимагають вирішити проблему з паркуванням.
- Вони пережили не одне століття. Скульптури на площі Ринок у Львові обстежили фахівці.
- «Подаруй місту дерево». У Львові висадили дуб на честь полеглого героя.
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