План житлового будинку наразі лише розробляють

У Львові планують збудувати багатофункціональний комплекс із житлом, офісами та комерційними приміщеннями на тириторії площею майже 3 га. Забудову хочуть реалізувати в районі вулиць Городоцької, А. Горського та Федьковича. Детальний план презентували 18 листопада під час громадських слухань, повідомила Львівська міська рада.

За даними ЛМР, мешканці висловили пропозицію щодо організації дорожнього руху, доступу до своїх помешкань та розміщення контейнерного майданчика. Місто передасть ці зауваження розробнику на доопрацювання.

Площа територій детального плану становить 2,97 га. Основні рішення стосуються трьох земельних ділянок, які перебувають в оренді ТОВ «Фіакр Актив», та ТОВ «Фіакр Девелопмент».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Фіакр Актив» зареєстроване у Львові у 2023 році. Його засновником і кінцевим бенефіціарним власником є Ігор Самардак. Серед пов’язаних із компанією підприємств зазначене ТОВ «Фіакр-Львів», яке працює на ринку пасажирських перевезень у Львові та області. Його засновником і кінцевим бенефіціарним власником є Роман Левик. Він також володіє ТОВ «Фіакр Девелопмент», яке разом із «Фіакр Актив» орендує земельні ділянки під майбутню забудову.

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Що відомо про проєкт ЖК на Городоцькій уже зараз?

За проєктом, тут планують збудувати комплекс на 285 квартир, у яких зможуть проживати орієнтовно 543 людини. На нижніх поверхах розмістять комерційні приміщення, а на верхніх – житло. Також передбачені площі для бізнесу, де зможуть працювати близько 550 людей. Підземний паркінг розрахований на 400 автомобілів, він матиме подвійне призначення та слугуватиме укриттям для мешканців кварталу.

«Йдеться про багатофункціональний комплекс з об’єктами обслуговування на нижніх поверхах та житловими приміщеннями на верхніх», – зазначила архітекторка проєкту Леся Гривнак.

За її словами, проєктом також передбачає благоустрій території, облаштування доріг і пішохідних зв’язків між вулицями Федьковича та Я. Пастернака.

Які зауваження висловили мешканці?

Під час громадських слухань жителі прилеглих будинків звернули увагу на організацію руху транспорту під час будівництва. Зокрема, вони запропонували альтернативні маршрути для вантажівок, щоб зменшити незручності для мешканців району. Також учасники обговорення порушили питання доступу до приватних помешкань і розташування контейнерного майданчика з урахуванням санітарних норм або облаштувати майданчик на території майбутнього комплексу.

«П’ять років бетономішалки їздитимуть щодня, і це буде для нас незручно. Вулиця Федьковича та Проєктована вулиця потребують комплексного підходу. Треба на місці збиратися, дивитися і приймати такі рішення, які б задовольнили усіх не лише через рік, а й через п'ять», – зазначив один з учасників слухань.

У межі детального плану потрапляють будинки на вул. Федьковича, 32, 34а, 34, 36 та 38. У Львівській міській раді повідомили, що всі пропозиції мешканців передадуть розробнику детального плану для опрацювання та врахування під час доопрацювання документації.

Там також нагадали, що громадське обговорення проєкту розпочалося 2 листопада і триватиме до 1 грудня. У цей час охочі можуть ознайомитися з матеріалами на сайті міськради та подати письмові зауваження і пропозиції. Після завершення обговорення та необхідних погоджень детальний план території винесуть на розгляд сесії Львівської міської ради.