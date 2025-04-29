У Львові відбудуться два «Вечори при свічках»

3 та 4 травня львів'яни та гості міста зможуть поринути у справжню музичну казку – у Музеї історії релігії (вул. Музейна, 1) відбудуться два унікальні концерти у форматі «Вечори при свічках», що поєднують живу музику, атмосферу камерного простору та приємні сюрпризи для глядачів.

3 травня о 19:30 – концерт "Антоніо Вівальді – Пори року"

Прозвучить один із найвідоміших циклів барокової музики – «Пори року», а також легендарна «Токата і фуга ре мінор» Й.С. Баха. У виконанні візьмуть участь:

Олена Мацелюх (орган)

Лілія Цура (скрипка)

Ольга Стрілецька (клавесин)

Ольга Куц (живопис)

Ведуча – Катерина Назар

Квитки доступні онлайн або в касі філармонії

4 травня о 19:00 – концерт «Музика кіно»

У програмі – саундтреки з найвідоміших кінофільмів: «Титанік», «Інтерстеллар», «Привид опери», «Амелі», «Гра престолів», «Пірати Карибського моря», «Ангели та демони» та інші. Музика прозвучить у живому виконанні органа, фортепіано, флейти Пана та вокалу.

Обидва концерти пройдуть у супроводі світла свічок, що створює особливу атмосферу затишку та чарівності. Кожному гостю – келих ігристого вина та солодкий подарунок.

Організатори обіцяють, що це будуть вечори, які залишаться у пам'яті надовго.

Квитки доступні онлайн або в касі філармонії.