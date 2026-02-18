У церкві святих Ольги та Єлизавети найбільше ушкоджень зазнали вітражі із зображенням Святої Родини та пастухів, а також вітражі з постатями апостолів у верхньому ярусі святилища

Місто виділить гроші на відновлення вітражів церкви Ольги і Єлизавети, які були пошкоджені внаслідок російської атаки дронами 15 січня. Орієнтовна вартість відновлення становить близько 300 тис. грн. Про це у середу, 18 лютого, повідомила пресслужба ЛМР.

Як йдеться у повідомленні, виконавчий комітет ухвалив рішення про виділення бюджетних грошей на відновлення пошкоджень в храмі Ольги та Єлизавети. Місто спільно з офісом культурної спадщини облікувало всі ушкодження, а храм підготував кошторис робіт, які потрібно зробити.

фото ЛМР

За результатами обстеження, ударна хвиля зруйнувала 15 елементів вітражів площею 3 м². На відновлення храму Ольги та Єлизавети попередньо виділять близько 300 тис. грн. На наступному засіданні виконком винесе рішення про виділення грошей храму, який постраждав внаслідок російської збройної агресії.

«Ми усі в однакових умовах і повинні допомагати один одному. Особливу увагу мають для нас релігійні спільноти, адже це об’єднання людей, і їм необхідно допомагати. Маю надію, що ця пам’ятка – храм святих Ольги та Єлизавети – вже дуже скоро буде відновлена нашими спільними зусиллями», – зазначив Євген Бойко, керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради.

Нагадаємо, зранку 15 січня внаслідок російського удару дроном у дитячий майданчик на площі Кропивницького у Львові було пошкоджено довколишні будівлі та дві пам’ятки. Зокрема, через удар вбило вікна у церкві святих Ольги та Єлизавети. Найбільших ушкоджень зазнали вітражі із зображенням Святої Родини та пастухів на рівні першого ярусу, а також вітражі з постатями апостолів у верхньому ярусі святилища.