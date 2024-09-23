Студенти та школярі матимуть наукову практику в лабораторії для ґрунтовніших досліджень

У Львові запрацювала унікальна хімічна лабораторія для Малої академії наук учнівської молоді. Її обладнали на базі Львівського університету імені Івана Франка. Це друга така лабораторія в Україні за устаткуванням та можливостями, повідомили 23 вересня в ЛОВА.

«Учні Малої академії наук і студенти-хіміки ЛНУ тепер мають доступ до широкого спектра можливостей для досліджень з хімії, екології та матеріалознавства. Завдяки цьому вони зможуть брати участь у значно більшій кількості міжнародних наукових конкурсів та олімпіад», – повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Обладнання, лабораторний посуд та реактиви обійшлися у 588 тисяч гривень. Натомість університет своїм коштом відремонтував приміщення для лабораторії.

Доцент кафедри органічної хімії, керівник хімічного гуртка при ЛО МАН Микола Тупічак перелічив обладання і що завдяки ньому можуть робити молоді науковці:

спектрофотометр – для екологічних досліджень, визначення концентрації забруднювачів довкілля (нітратів, важких металів) та контролю якості продуктів;

сучасний мікроскоп, що дозволяє досліджувати кристалічну структуру солей і мінералів, а також вивчати поверхневі структури різних матеріалів, наприклад, волокон і полімерів;

розробляти нові методи аналізу;

проводити дослідження і писати на основі них наукові праці.

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До кінця року на Львівщині планують відкрити аналогічну лабораторію для учнів та студентів, які поглиблено вивчають фізику.