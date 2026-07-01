Від початку повномасштабного вторгнення у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області є 17 зниклих безвісти поліцейських

У середу, 1 липня, на площі Генерала Григоренка у Львові в пам’ять про поліцейських батальйону поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції Львівщини, які зникли безвісти, захищаючи Україну, урочисто відкрили стелу «Алея надії». Про це повідомила пресслужба ЛМР.

На площі Генерала Григоренка у Львові, навпроти Головного управління поліції, відкрили «Алею надії», створену з ініціативи родин безвісти зниклих поліцейських. Відкриття розпочалося з хвилини мовчання на знак вшанування пам’яті всіх, хто віддав життя у боротьбі за Україну. Опісля квінтет Гарнізонного храму разом із присутніми виконав Державний Гімн України, а священнослужителі Гарнізонного храму провели спільну молитву.

«Людина живе доти, доки про неї пам’ятають. Для нас дуже важливо, щоб про наших рідних – чоловіків, батьків, синів – не забували, щоб їхній подвиг, мужність, вірність присязі і героїзм були донесені людям. Щоб суспільство знало, що поліція воює, гине і зникає безвісти. Ми чекаємо і віримо, що вони повернуться додому, і тоді цей пам’ятний знак буде знаком вдячності і щастя», – сказала Оксана Антоняк, дружина капітана поліції Михайла Антоняка.

Стела зберігає імена та обличчя поліцейських Головного управління Національної поліції у Львівській області, які зникли безвісти, боронячи Україну від російської агресії.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Фото ЛМР

«Вдивляючись у фотографії ваших колег, ви, напевно, будете мати менше запитань про те, як поступити в тій чи іншій справі чи яке прийняти рішення. Ми молимося і маємо надію, що кожен наш Герой і кожна наша Героїня вернуться додому. Найважливіше – це пам’ятати кожного дня. Дякую родинам за мужність і любов до ваших рідних. І я дуже тішусь, що ми живемо в місті, де є повага і пошана до всіх, хто має честь служити нашій країні», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Участь у відкритті стели взяли поліцейські, родини безвісти зниклих правоохоронців, представники міської влади та духовенства. Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області є 17 зниклих безвісти поліцейських.