Британський юрист-міжнародник, письменник Філіп Сендс, автор документальної книги «Східно-Західна вулиця. Повернення до Львова», та міський голова Львова Андрій Садовий у неділю, 13 вересня, відкрили меморіальну таблицю правникам Рафалу Лемкіну та Гершу Лаутерпахту. Таблицю розмістили на стіні будинку на вул. Грушевського, 4, де свого часу працював юридичний факультет Львівського університету та навчалися Рафал Лемкін і Герш Лаутерпахт. Лемкін згодом запровадив термін «геноцид», а Лаутерпахт розвинув концепцію злочинів проти людяності. Їхні праці стали основою сучасного міжнародного права. Ініціатором встановлення меморіальної таблиці був Філіп Сендс. До слова, у рамках BookForum, якими триває цими днями у Львові, відбулась презентація найновішої книжки Філіпа Сендса «Остання колонія».

Фото пресслужби ЛМР