У Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ повідомили, що в області стрімко зростає кількість хворих на грип та ГРВІ, а найскладніша ситуація у Львові, де багато хворих дітей. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що причиною цього є те, що у Львівській громаді не перевели школи на дистанційне навчання. Директор міського департаменту освіти та культури Андрій Закалюк розповів у коментарі ZAXID.NET, що критичної ситуації із захворюваністю школярів немає.

За даними Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, за останній тиждень (з 24 лютого до 2 березня) рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Львівській області зріс на 15,5% – це майже 25 тис. нових випадків. Інтенсивний показник перевищив епідемічний поріг у понад два рази. Серед хворих на грип та ГРВІ на Львівщині – 46,2% діти.

«Основна частка захворюваності дітей на ГРВІ припадає на Львів – 5 230 випадків, що становить 45,5% від усіх випадків захворюваності на ГРВІ серед дітей Львівської області», – йдеться в повідомленні Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький у своїх соцмережах написав, що причиною такої ситуації є те, що у Львівській громаді не дослухались до рекомендацій обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

«Два тижні тому обласна комісія ТЕБ і НС рекомендувала школам Львівщини перейти на дистанційне навчання до початку березня, щоб запобігти спалаху грипу та ГРВІ. У всіх громадах, які дослухалися, захворюваність пішла на спад. На жаль, у Львівській громаді рішення щодо обмежувальних заходів не ухвалили і тепер маємо наслідки», – написав Козицький.

Директор міського департаменту освіти та культури Андрій Закалюк розповів у коментарі ZAXID.NET, що у Львівській громаді щодня моніторять захворюваність у школах. Станом на вівторок через недугу відсутні понад 12 тис. учнів. Це становить лише 14%. Минулого ж тижня цей показник був вищим, хворіли 17-18% школярів. У місті не бачать критичних підстав, щоб запроваджувати дистанційне навчання.

«Школи мають право повністю самостійно координувати цей процес. Якщо школа бачить, що в них справді кількість дітей, які хворіють, є більшою, вона обирає дистанційну форму навчання. Є в нас одна школа повністю на дистанційному навчанні – №7. Минулого тижня в нас було також на дистанційні ще 70 класів, це не є дуже багато, бо в нас є дуже багато класів, зараз у нас сім класів на дистанційному навчанні. Ми сьогодні спілкувалися з колегами з Фінляндії, там не існує такого. Ми цікавилися, як в Канаді, це холодна країна, – чи там таке є? Такого ніде немає. Якщо дитина хворіє, батьків просять не відпускати її до школи», – зазначив директор міського департаменту освіти та культури Андрій Закалюк.

Загалом у Львівській громаді, за даними Андрія Закалюка, у школах навчаються 109 тис. дітей.