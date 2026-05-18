Поплічників посадовця встановлюють у Шевченківському ТЦК

У Львові викрили посадовця ДУ «Центру пробації», який вимагав 12 тис. доларів за викуп військовозобов’язаного з ТЦК.

У понеділок, 18 травня, у Львівській обласній прокуратурі та в ДБР повідомили, що правоохоронці викрили начальника одного з районних відділів філії державної установи «Центр пробації» у Львівській області. Слідчі встановили, що ще в серпні 2025 року посадовець переконав сестру військовозобов’язаного, що має необхідні зв’язки на вплив Шевченківського РТЦК та СП Львова. Він пообіцяв, що її брат без проблем зможе покинути ТЦК і не буде мобілізований.

Свої послуги він оцінив у 12 тис. доларів. Водночас самостійно реалізувати схему він не міг, тому залучив інших людей, яких наразі встановлюють серед працівників Шевченківського РТЦК та СП Львова та інших правоохоронних органів. Посадовцю загрожує увʼязнення на строк до пʼяти років.