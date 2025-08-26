У львівській «Домівці врятованих тварин» випустили на волю 22 боривітрів, які потрапили в притулок пораненими або зовсім маленькими. Птахів вилікували та вигодували їжею, наближеною до природної, а у великому вольєрі вони змогли розлітатись і стали готовими до повернення у природу. «Їхнє життя у природі починається знову, і ми щасливі, що змогли дати їм цей шанс», – сказав керівник «Домівки» Орест Залипський.

Фото «Домівки врятованих тварин»