Молодший сержант через Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину виплатити йому 1 млн грн винагороди за службу до 25 років. Військовий звертався із рапортом про призначення виплати, але його проігнорували.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2026 року, до суду звернувся молодший сержант, який на початку повномасштабної війни у віці 22 років був призваний до Збройних сил України. Під час проходження служби він виконував завдання у зоні бойових дій на Сумщині, Донеччині та Харківщині. Загалом 887 днів перебував у зоні бойових дій.

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У березні 2025 року молодший сержант звернувся із рапортом до військової частини для призначення 1 млн грн одноразової винагороди за службу до 25 років, як це передбачено постановою Кабміну №153. Однак гроші йому не нарахували, тому він звернувся до суду.

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Цю справу розглянув суддя Ростислав Кузан, який дослідив усі матеріали та аргументи. Представник військової частини не скористався правом надати суду свою позицію.

Суддя вважає, що позивач дотримався умов, які визначені постановою КМУ №153, для отримання 1 млн грн винагороди. Зокрема, він прийнятий на службу до 25 років, перебував на військовій службі на момент набрання чинності постановою КМУ, брав участь у бойових діях понад пів року, а також не був притягнутий до кримінальної чи адміністративної відповідальності.

Ростислав Кузан визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо невиплати позивачу одноразової винагороди у розмірі 1 млн грн. Військову частину зобов’язали здійснити нарахування та виплату цієї суми. Рішення ще можна оскаржити.