Позивач отримав вибухову травму під час штурму росіян на Курщині

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов військового, якому частина відмовила у виплаті 1 млн грн за службу до 25 років. Бездіяльність військової частини визнали протиправною та зобов’язали нарахувати гроші.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2026 року, до суду звернувся військовий, який проходив службу за контрактом з 2021 року. Він отримав поранення та перебував у російському полоні близько 9 місяців. Він звернувся для нарахування одноразової виплати (1 млн грн), яка передбачена постановою Кабміну №153, але отримав відмову. Військовий вважає це протиправним, тому звернувся до суду.

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Представник військової частини подав відзив на позовну заяву, у якому просив відмовити у задоволення позовних вимог. Він вважає, що позивач немає права на виплату 1 млн грн за службу до 25 років, бо він підписав контракту у 2021 році, тобто до повномасштабної війни.

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Цю справу розглянула суддя Олена Кошкош, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. У матеріалах справи вказано, що позивач отримав вибухову травму під час штурму росіян на Курщині. Позивач уклав контракт у віці до 25 років та на момент набрання чинності постановою КМУ №153 проходив військову службу.

«Суд вважає, що запроваджений Кабінетом міністрів України експериментальний проєкт має на меті саме підвищення мотивації до проходження служби осіб, які у віці до 25 років прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану, до яких відноситься і позивач», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнила позов військового та визнала протиправною бездіяльність частини щодо не нарахування та не виплати одноразової грошової допомоги за постановою Кабміну №153. Частину зобов’язали виплатити вказану у позову суму. Рішення ще можна оскаржити.