У неділю ввечері, 5 жовтня, у Львові трапилася ДТП. Внаслідок наїзду легкового автомобіля загинув пішохід. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП трапилася близько 20:45 на вул. Городоцькій. 33-річний водій автомобіля Seat Leon, мешканець села Зимна Вода, рухався у напрямку центру міста і наїхав на 76-річного пішохода. Внаслідок ДТП львів’янин від отриманих травм загинув на місці події.

Водій автомобіля самовільно залишив місце пригоди, однак його затримали працівники Нацполіції під час розшукових дій.

Як уточнили у поліції Львівщини, на момент скоєння наїзду чоловік перебував за кермом у стані сп’яніння. Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін.

Досудове розслідування триває. Автомобіль, яким було скоєно наїзд, правоохоронці вилучили на спецмайданчик.