У Львові водій автомобіля в’їхав у поліцейську службову машину. Під час перевірки з’ясувалося, що водій у сильному стані сп’яніння, вміст алкоголю в крові в 16 разів перевищував допустиму норму.

Інцидент трапився 21 серпня о 14:30 на вулиці Стрийській. Патрульний автомобіль зупинився при виїзді на головну дорогу.

«Керманич автомобіля Chevrolet Captiva, схоже, до останнього не визначився куди прямує: праворуч чи далі головною. Він поїхав посередині у службовий автомобіль. На щастя, без потерпілих», – розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

У 36-річного винуватця ДТП виявили очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на Drager показала результат 3,28 проміле. Це перевищує дозволену норму у понад 16 разів.

На львів’янина склали два протоколи: за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ст. 124 (порушення ПДР, що привезло до ДТП) та винесли постанову ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без необхідних документів).