У вівторок, 1 липня, водій львівської маршрутки №51 не зупинився під час хвилини мовчання, а на зауваження військового відповідав криком. У Львівській міськраді відреагували на інцидент, зазначивши, що перевізник «Успіх-БМ» ухвалив рішення звільнити водія.

Вранці 1 липня у соцмережах поширювали відео, на якому водій маршрутки кричить на військового. Конфлікт виник через те, що водій відмовився зупинити автобус під час хвилини мовчання о 09:00.

«Вшанування пам’яті загиблих захисників є моральним обов’язком кожного. Реакція на подібні випадки – безкомпромісна: якщо ситуація підтверджується, то водія буде звільнено з подальшою неможливістю працювати на жодному з міських маршрутів», – повідомили у департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР.

Маршрут №51 (ТРЦ Victoria Gardens – Галицьке перехрестя) обслуговує приватний перевізник «Успіх-БМ». У компанії прокоментували ситуацію та повідомили про рішення звільнити 62-річного водія.

«Автобус знятий з рейсу. Водій чіткого пояснення своїм діям дати не може. Втім рішення вже ухвалено – він буде звільнений. Для нашої компанії це питання принципове: дев’ятеро наших водіїв нині боронять Україну, і ще один, на жаль, загинув. Ми розуміємо, якою страшною ціною дається нам свобода, тому прояви зневаги до пам’яті захисників – неприпустимі. Щиро перепрошуємо за поведінку цього водія. Та сподіваємось, що кожен, хто працює на маршрутах, зробить для себе правильні висновки і такі випадки більше не повторяться», – повідомив перевізник.

У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР додали, що місто проводить системні навчання для водіїв громадського транспорту, де фахівці з доступності розповідають їм про правильну взаємодію та коректну комунікацію з різними категоріями пасажирів: військовими, маломобільними людьми, пільговиками, учнями тощо.

«Місто постійно оновлює рухомий склад, робить інфраструктуру зручнішою. Але головне – це водій. Він є обличчям транспорту, і саме від нього залежить комфорт та довіра пасажирів. Уже понад 60% водіїв пройшли тренінги з якісної комунікації, особливо з вразливими категоріями громадян. Уже проведено 15 таких навчань. Надалі кожен, хто працює на маршрутах, має пройти таке навчання. Тож разом продовжуємо працювати, аби наші водії вдосконалювалися, були максимально коректними з усіма пасажирами. Щоб скарг на їх роботу ставало все менше і подібних випадків більше не було», – зазначив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.