Понад три тижні пацієнт провів у спеціальному боксі і сьогодні його з лікарні виписали додому

У львівській лікарні св. Пантелеймона вперше на заході України провели дорослу алогенну трансплантацію кісткового мозку (ТКМ) 34-річному мешканцю Закарпаття Сергію Маріцану. Досі такі пересадки проводили лише в Києві і Черкасах. Стовбуровими клітинами з пацієнтом поділився рідний брат, а провести пересадку допомогли колеги з київського «Охматдиту».

Сергій – військовий. Боронити Україну пішов одразу після початку повномасштабної війни. Чотири місяці тому захисник почав погано почуватися. Під час обстеження у нього діагностували апластичну анемію. Це захворювання, коли кістковий мозок перестає виробляти необхідні клітини крові. Єдиний порятунок – трансплантація кісткового мозку (ТКМ).

Стовбуровими клітинами з Сергієм поділився його рідний брат Юрій. Трансплантацію провели наступного дня після забору стовбурових клітин. Понад три тижні пацієнт провів у спеціальному боксі відділення ТКМ. І нині вперше зможе обійняти дружину та вийти надвір, повідомили у лікарні.

Це перша доросла алогенна ТКМ на заході України. Донині такі пересадки проводили лише в Києві і Черкасах. Її львівські фахівці зробили у співпраці з колегами зі столичного «Охматдиту».

Відділення трансплантації кісткового мозку відкрилося у Львові минулого року. Аби забезпечити його всім необхідним для роботи медичним обладнанням, у грудні 2021 року держава виділила субвенцію в сумі майже 30 мільйонів гривень.

У середу, 20 листопада, Сергія виписали з лікарні. Удома на нього чекає двоє дітей, які довго не бачили батька і з нетерпінням чекають на його повернення.