У Львові вперше пройде масштабний event-форум, що змінить уяву про подієву індустрію

У Львові 9-10 лютого на стадіоні «Арена Львів» вперше відбудеться унікальна бізнес-подія – Event Industry Forum, що збере топових фахівців event-індустрії та учасників ринку event-послуг. Упродовж двох днів працюватиме п’ять активних майданчиків, де відбудеться понад 50 лекцій, панельних дискусій, кейсів, спеціалізованих майстер-класів та тренінгів.

Серед спікерів – як українські, так і іноземні організатори найбільших фестивалів і бізнес-форумів, продюсери, режисери, дизайнери, фахівці з PR та SMM, лідери в галузі стратегічного планування та проведення заходів. Основна мета форуму – це вирішення важливих завдань галузі, обмін досвідом між професіоналами та новачками event-індустрії, налагодження діалогу з учасниками ринку послуг.

За словами організаторів, Event Industry Forum 2018 розширить уявлення про event як бізнес, відкриє нові горизонти професії event-менеджера, задасть новий ритм у роботі ринку та дасть потужний поштовх для творчості всім учасникам заходу.

Форум буде корисний для керівників HR/PR/MARKETING департаментів компаній, агенцій та індивідуальних менеджерів у сфері PR, маркетингу, просування, професіоналів та новачків event-галузі, журналістів, блогерів, медіа фахівців та незалежних учасників event-індустрії (режисерів, художників, технічних фахівців), а також організаторів заходів різних форматів та масштабів, замовників послуг.

Під час форуму буде нагода провести індивідуальні зустрічі, презентувати власні послуги, почути знакові кейси та нові ідеї для проектів, побачити технологічні новинки event-індустрії, отримати рекомендації та поради від провідних експертів ринку. Також на заході діятиме Всеукраїнська виставка послуг та сервісів для організації заходів Event Expo, де буде представлено обладнання, технології та послуги учасників event-галузі: технічне забезпечення заходів, ІT й інновації в event-індустрії, оформлення та декор, тікетінг і менеджмент артистів, кейтеринг, рекламні та медіа-послуги, фото- й відео- production, локації для проведення подій і конференц-сервіс.

«Різноманітні формати діалогу учасників, комфортна локація, експозона та неформальне спілкування ввечері на afterparty, нові знайомства й море яскравих емоцій – це Event Industry Forum 2018, який змінить стандартне уявлення про подієву індустрію», – зазначають організатори заходу.

Детальна програма та перелік учасників доступні на сайті події.

Організаторами форуму є ЛКП «Львівське конференц-бюро» та компанія «Global Events». Партнери заходу: Рекламне агенство Люкс, Малевич concert night club, Моршинська, Arena Catering, Attendify, IQOS, Gastroli.UA, FatSound, Maxymus, WiZiо, Radio Skovoroda.