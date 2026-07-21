Наразі чоловік продовжує стаціонарне лікування

До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 59-річного чоловіка, у якого після укусів кліщів під час експедиції діагностували кліщовий енцефаліт. Це перший лабораторно підтверджений випадок захворювання у 2026 році. Про це у вівторок, 21 липня, повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Як йдеться у повідомленні, чоловік брав участь в експедиції на північному заході Волинської області – у Шацькому та Любомльському районах. Упродовж поїздки він неодноразово виявляв на тілі присмоктаних кліщів – на шиї, руках, ногах та в ділянці плечового поясу. Кліщів видаляв самостійно, інколи роздавлюючи їх. Зазначається, що щеплення проти кліщового енцефаліту чоловік раніше не отримував.

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Перші ознаки хвороби з’явилися 8 липня. У чоловіка піднялася температура до 38,6 °C та виник сильний головний біль. Згодом його стан погіршився: додалися виражена слабкість, запаморочення, порушення координації рухів і тремтіння рук. В інфекційну лікарню чоловіка госпіталізували 15 липня, де йому провели відповідні дослідження. Згодом лікарі отримали позитивний результат на кліщовий енцефаліт. Наразі чоловік продовжує стаціонарне лікування.

Нагадаємо, попередній випадок кліщового енцефаліту на Львівщині був зафіксований у 2025 році у 54-річної мешканки Самбірського району. Жінку вкусив кліщ, коли вона перебувала у Польщі.

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До слова, кліщовий енцефаліт – це вірусна інфекція центральної нервової системи людини, що може призвести до тривалих неврологічних симптомів, а іноді й до смерті. Захворювання передається під час укусів іксодових кліщів. Іноді вірус потрапляє до організму людини при вживанні сирого молока або сиру від заражених кіз. Інкубаційний період може тривати від 2 до 28 днів, але найчастіше становить 7-14 днів.

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Найбільш дієвим способом запобігання кліщовому енцефаліту є щеплення. Окрім того, медики рекомендують використовувати репеленти та закритий світлий одяг, уникати високої трави, оглядати тіло та речі після прогулянки в лісі чи парку, не роздавлювати кліщів руками, застосовувати засоби від комах, обробляти не лише відкриті ділянки шкіри, а також одяг і спорядження, а також не вживати сирого молока та непастеризованих молочних продуктів.