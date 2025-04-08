Пандус в будинку на вул. Виговського, де живе ветеран російсько-української війни

У 2025 році у Львові на встановлення пандусів і підйомників за Програмою забезпечення доступності житлових приміщень для людей з інвалідністю витратять 27 млн грн. Рішення про виділення грошей з бюджету розвитку міста у вівторок, 8 квітня, на засіданні сесії ухвалили депутати ЛМР, повідомляє пресслужба міськради.

Із 27 млн грн на пандуси витратять 10 млн, а на підйомники – 17 млн грн. Засоби доступності облаштують в будинках, де живуть люди з інвалідністю першої групи, які користуються колісним кріслом або мають порушення зору.

Перелік адрес, де встановлять пандуси і підйомники, раніше затвердила комісія ЛМР з доступності, розповіла заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк. Роботи розпочнуться після виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Програми забезпечення доступності житлових приміщень для людей з інвалідністю на кріслах колісних та людей з вадами зору І групи діє у Львові з 2018 року.

Щоб стати учасником програми, мешканці мають подавати звернення про встановлення підйомника в ЦНАП чи в районну адміністрацію.

Людина, яка потребує встановлення засобів доступності, повинна мати документи для підтвердження першої групи інвалідності та має бути зареєстрована в будинку, де потрібен підйомник.

Моніторингова група району обстежує будинок на можливість встановлення підйомника і, якщо вона є, скеровує звернення в управління соціального захисту ЛМР, де адресу внесуть в Програму за відповідною ухвалою сесії ЛМР.

У 2024 році у Львівській громаді встановили 55 підйомників та 45 пандусів. Це була рекордна кількість елементів доступності, встановлених за один рік, кажуть в ЛМР. Їх встановлювали не лише в житлових будинках, але й у закладах освіти і медицини. Також в місті понизили 881 тротуар біля пішохідних переходів та заїздів-виїздів на магістральних вулицях.