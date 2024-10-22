На ціни впливають природні фактори

З початку місяця яйця на оптовому ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» у Львові подорожчали з 27,5 до 40-45 грн за десяток або на 31%. Про це ZAXID.NET повідомила керівниця відділу маркетингу ринку Тетяна Попович.

Така ж тенденція спостерігається в інших регіонах з невеликими відмінностями, пише РБК-Україна.

Влітку спостерігалося зниження ціни, проте вже в жовтні вона почала динамічно зростати. За словами Тетяни Попович, ціни на яйця восени і взимку далі зростатимуть. Причини подорожчання такі:

зростання собівартості виробництва: подорожчання кормів, енергії, логістики;

зниження виробництва в холодну пору року через природні фактори;

зростання попиту в окремі періоди.

Подешевшати курячі яйця, вважає експертка, можуть аж навесні, коли зросте виробництво.

Нагадаємо, восени-взимку 2022 року в Україні ціна на яйця сягнула рекордних 70 грн за десяток. Це було пов’язано з високою собівартістю виробництва через російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру і з дефіцитом продукції через окупацію Чорнобаївки на Херсонщині, де розташована одна з найбільших птахофабрик в Україні.

У 2023 році ціни на яйця піднялися до 63 грн за десяток. У Всеукраїнській аграрній раді, яку цитує РБК-Україна, вважають, що через зростання цін на зернові корми, ціна продуктів тваринництва, зокрема курячих яєць, восени та взимку 2024 року може зрости ще на 10-15%.

Додамо, що цього року в Україні і у Львові зокрема рекордно подорожчала картопля.