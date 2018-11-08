У Львові з 9 листопада інспектори з паркування розпочнуть примусову евакуацію авто порушників

Повернути автомобіль власник зможе після сплати штрафу та вартості евакуації і зберігання авто

Із п’ятниці, 9 листопада, у Львові нові інспектори з паркування розпочнуть евакуйовувати автівки порушників на штрафмайданчик. Послуги з евакуації надаватиме ЛКП «Муніципальна варта», якому належить штрафмайданчик. Інспектори мають право евакуювати авто за паркування чи зупинку на проїжджій частині або на виділеній смузі руху.

Нагадаємо, що інспектори з паркування вийшли на вулиці Львова тиждень тому, 1 листопада. У перші два дні вони лише попереджали порушників. З понеділка, 5 листопада, почали виписували штрафи водіям, які не правильно паркуються. Авто порушників спочатку не відправляли на арешт-майданчик, тому що не були укладені усі необхідні договори.

«Сьогодні усі договори вже підписані, тому евакуація авто розпочнеться вже з 9 листопада. Однак евакуаторів, які є на балансі ЛКП «Муніципальної варти», мабуть, бракуватиме. Тому будемо залучати ще евакуатори приватних перевізників. Згодом ЛКП «Муніципальна варта» придбає в лізинг чотири нові евакуатори», — повідомив ZAXID.NET Богдан Мільяр, представник управління безпеки міста Львівської міськради.

Після приїзду евакуатора інспектор в присутності двох свідків має скласти акт огляду та тимчасового затримання автомобіля. Після цього евакуатор доставить автомобіль на штрафмайданчик, що на вул.Вітовського, 57. Повернути автомобіль власник зможе після сплати штрафу та вартості евакуації і зберігання авто. Вартість евакуації автомобілів залежить від ваги:

до 2 тонн – 720 грн;

від 2 до 3 тонн – 840 грн;

понад 3 тонни – 1080 грн.

За зберігання автомобіля на штрафмайданчику протягом перших семи діб власник має заплатити 144 грн, за кожну наступну добу – 24 грн.

Зі слів Богдана Мільяра, 5 листопада львівські інспектори з паркування виписали 38 штрафів, 6 листопада — 37 штрафів, 7 листопада — 41 штраф. Більшість штрафів виписували за паркування у межах дії знаків «зупинка заборонена» та «стоянка заборонена».

За паркування у межах дії знаків «зупинка заборонена» та «стоянка заборонена» порушнику доведеться сплатити 255 грн. За паркування на проїжджій частині або на виділеній смузі руху — 510 грн+евакуація авто. За зупинку або стоянку на проїжджій частині або на виділеній смузі руху аналогічно доведеться сплатити 510 грн. Автомобіль у цьому випадку також евакуюють. За несплату за паркування на парковці передбачено 20-кратний розмір вартості однієї години паркування. Якщо водій-порушник сплатить штраф упродовж 10 днів, його вартість становитиме 50% від загальної суми.

Нагадаємо, що інспектори із паркування не належать до лав поліції, а є структурним підрозділом органу місцевого самоврядування. Наразі у Львові працюють п’ять інспекторів. Поки що під їхнім контролем лише центральна частина міста. Невдовзі у Львові оголосять конкурс на додатковий набір у лави інспекторів з паркування. Мерія планує збільшити штат інспекторів спочатку до 15 осіб, а згодом — до 50-60 осіб.