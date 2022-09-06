Чоловіка затримали під час отримання 3 тис. доларів винагороди

У Львові викрили схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. За свої послуги учасники схеми вимагали 6 тис. доларів США.

Як повідомили у вівторок, 6 вересня, у Львівській обласній прокуратурі, мешканець Львова розробив схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. За 6 тис. доларів він обіцяв чоловіку призовного віку виготовити документи, які б дозволили йому перетнути кордон. Зокрема, він виготовляв фальшиві документи про статус волонтера або другого водія у рейсовому автобусі міжнародних пасажирських перевезень.

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання частини суми – 3 тис. доларі. Слідчі повідомили львів’янину про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі встановлюють причетність інших людей до незаконної схеми.

Зазначимо, що під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.