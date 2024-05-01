Дмитра Лемеша затримали на хабарі ще на початку липня 2022 року

Львівська обласна прокуратура закрила справу про хабарництво Дмитра Лемеша, заступника керівника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. Його затримали під час отримання хабара у 10 тис. доларів, але правоохоронці не передали обвинувальний акт до суду і закрили справу через завершення терміну досудового розслідування. Про це повідомляє антикорупційне видання NGL.media.

45-річного Дмитра Лемеша затримали на хабарі ще на початку липня 2022 року. За версією слідства, він разом зі своїм шваґром систематично вимагали по 10-15 тис. доларів від іноземців, зокрема росіян, за легалізацію в Україні. Правоохоронці заявляли, що його клієнтами були громадяни Росії та країн з підвищеною терористичною загрозою з Близького Сходу та Центральної Азії. Цих нелегалів, як зазначають в СБУ, могли використовувати спецслужби РФ для проведення підривної діяльності в Україні.

Під час обшуків у шваґра Лемеша слідчі вилучили понад 100 тис. доларів і 12,7 тис. євро, які потім йому повернули. Окрім того, у цій справі вилучили 190 тис. доларів у батька начальника управління міграційного контролю ДМС Ігоря Семинога, який проходив у справі як свідок.

Після затримання Дмитро Лемеш сплатив визначену судом заставу у 2,5 млн грн, тож на завершення слідства він чекав на волі. При цьому суд відмовив прокуратурі у клопотанні про відсторонення Лемеша від посади, тому він і далі працював у ДМС.

Через майже два роки після затримання Лемеша слідчі поліції особливих успіхів не досягли і прокуратура не змогла вчасно передати справу до суду. Тож 5 квітня 2024 року Львівська обласна прокуратура винесла постанову про її закриття через завершення терміну досудового розслідування. Ще через два тижні суддя Галицького районного суду Львова Ірина Волоско повернула Дмитру Лемешу 2,5 млн грн сплаченої раніше застави.

За даними NGL.media, 45-річний Дмитро Лемеш продовжує працювати на посаді заступника керівника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області.