У Львові запрацював перший в Україні рекрутинговий центр 38-ї бригади морської піхоти
Новини Львова від ZAXID.NET за 26 листопада
0 0
У вівторок, 26 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Захисти себе, родину, Батьківщину. У Львові запрацював перший в Україні рекрутинговий центр 38-ї окремої бригади морської піхоти.
- Масштабна схема. У Львові, Києві та Одесі викрили мережу з виготовлення фальшивих документів.
- Переробили під вагони з Європи. Зупинку на Дорошенка понизили і заклали новою плиткою.
- Проти насильства. У Львові представили інсталяцію «Говори, щоб зупинити».
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter