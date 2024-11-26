У вівторок, 26 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Захисти себе, родину, Батьківщину. У Львові запрацював перший в Україні рекрутинговий центр 38-ї окремої бригади морської піхоти. Масштабна схема. У Львові, Києві та Одесі викрили мережу з виготовлення фальшивих документів. Переробили під вагони з Європи. Зупинку на Дорошенка понизили і заклали новою плиткою. Проти насильства. У Львові представили інсталяцію «Говори, щоб зупинити».

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