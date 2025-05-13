Переправником виявився раніше судимий 29-річний мешканець Яворівського району

У Львові поліцейські затримали 29-річного жителя Яворівського району за організацію схеми ухилення від мобілізації. Затримання відбулося під час одержання переправником 20 тис. доларів.

Як повідомили у вівторок, 13 травня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону та Західному управлінні ДПСУ, підозрюваний підшукував охочих уникнути мобілізації клієнтів і обіцяв за гроші забезпечити виготовлення фіктивних документів на відстрочку від призову, які дають право на безперешкодний виїзд з України під час воєнного стану.

Свої послуги він оцінив у 20 тисяч доларів, які хотів отримати заздалегідь як передоплату. Організатора схеми затримали у Львові безпосередньо після передачі йому згаданої суми.

Затримали організатора схеми у Львові під час передачі йому грошей

Затриманому 29-річному раніше судимому жителю Яворівського району повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.