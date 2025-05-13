У Львові затримали 29-річного переправника під час одержання 20 тис. доларів від ухилянта
У Львові поліцейські затримали 29-річного жителя Яворівського району за організацію схеми ухилення від мобілізації. Затримання відбулося під час одержання переправником 20 тис. доларів.
Як повідомили у вівторок, 13 травня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону та Західному управлінні ДПСУ, підозрюваний підшукував охочих уникнути мобілізації клієнтів і обіцяв за гроші забезпечити виготовлення фіктивних документів на відстрочку від призову, які дають право на безперешкодний виїзд з України під час воєнного стану.
Свої послуги він оцінив у 20 тисяч доларів, які хотів отримати заздалегідь як передоплату. Організатора схеми затримали у Львові безпосередньо після передачі йому згаданої суми.
Затримали організатора схеми у Львові під час передачі йому грошей
Затриманому 29-річному раніше судимому жителю Яворівського району повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.