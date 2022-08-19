Організатора схеми вивезення чоловіків за кордон затримали під час отримання другої частини грошей

У Львові правоохоронці затримали 35-річного киянина, який спробував переправити шістьох військовозобовязаних чоловіків за кордон. За 18 тис. доларів чоловік разом із своїм спільником обіцяв виготовити ухилянтам документи, які б дозволили їм покинути країну, повідомила прес-служба прокуратури у п'ятницю, 19 серпня.

За даними слідства, 35-річний киянин та його спільник спробували організувати незаконний бізнес. «За 18 тис. доларів США взялися виготовити для шістьох клієнтів – військовозобов’язаних громадян України, підроблені документи, які дозволили б тим безперешкодно виїхати за межі держави у період дії воєнного стану», – розповіли у поліції.

У середу, 17 серпня, киянина затримали працівники спецслужби, коли той отримував гроші. «Оперативники спецслужби вчасно зреагували та затримали ключового організатора оборудки під час отримання другої частини неправомірної вигоди - $16200 США», – уточнила прес-служба СБУ.

Затриманому вже повідомлено про підозру у злочині. За незаконне переправлення осіб через державний кордон, чоловікові загрожує позбавлення волі терміном від семи до дев'яти років. Також суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває.