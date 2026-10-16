Шкільні укриття під час уроків призначені тільки для учнів та працівників школи

У п’ятницю, 16 жовтня, в мережі Threads з’явився допис користувачки Yust.x_ про те, що її під час ранкової повітряної тривоги та роботи ППО у Львові не пустили з собакою в укриття ліцею «Оріяна».

«Пишу під час тривоги, бо просто в шоці. Львів, Сихів, ліцей “Оріяна”, на вулиці тривога, летить через Сихів, я зі своєю собакою маленькою, до 10кг, стою біля укриття. Коли в пабліках почали писати “Винники/Сихів” хотіла спускатися, зайти за двері, щоб хоч трішки захистити себе від уламків. І що ви думаєте? Звісно, мене не пустили. Я сказала, що візьму собаку на руки. Окей? Мені відповіли: “не окей, вийдіть будь ласка”», – написала жінка.

Фото з собакою з допису у Threads від Yust.x_

Вона також додала, що представники поліції, які були біля входу в укриття, також порадили їй стояти ззовні дверей в укриття.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У коментарях до допису більшість людей стали на сторону дописувачки і нагадали, що в Україні законодавчо дозволено перебувати в укритті з домашніми тваринами. Також окремі користувачі писали зневажливі коментарі на образу львів’ян, які, мовляв, безсердечні і не знають, що таке війна.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Авторка допису додала в коментарях, що звернулась зі скаргою на гарячу лінію міста 1580. Проте ZAXID.NET не вдалося зв’язатися з нею, щоб уточнити деталі.

Що кажуть в ліцеї «Оріяна»

Директорка ліцею «Оріяна» Ірина Коропецька розповіла ZAXID.NET, що була свідком ранкових подій і сама спілкувалась з жінкою, яка зробила допис у Threads. За словами Ірини Коропецької, у школі є близько 1500 учнів та працівників, проте укриття за нормами ледь вміщає усіх. Всередині укриття поділене на зони для кожного класу, яких є 50, щоб діти без хаосу могли швидко зайняти свої місця, а вчителі – наглядати за ними.

«Пані зайшла до укриття із собакою без намордника та розташувалася в частині приміщення, де перебували учні початкової школи. Я особисто звернулася до неї з проханням перейти з твариною в куточок біля дверей, подалі від дітей. На жаль, замість конструктивного діалогу у відповідь пролунали крики та нецензурна лайка. Після цього пані самостійно залишила укриття, а згодом у соціальних мережах з’явилася інформація, яка не відповідає тому, що відбувалося насправді», – написала Ірина Коропецька на своїй фейсбук-сторінці.

У коментарі ZAXID.NET вона додала, що під час ранкової повітряної загрози 16 жовтня в укритті перебували й інші люди з собаками, частина з яких були в намордниках, частина – без, деяких люди тримали на руках, когось – на підлозі між ніг.

«Я попросила ту пані перейти в куточок, де якраз була інша жінка з собакою. Її ніхто не виганяв, просто діти початкових класів можуть шуміти, бігати, і невідомо, як вони зреагують на собаку, а собака – на них. Хоча правила говорять, що шкільні укриття під час освітнього процесу передбачені тільки для його учасників, тобто учнів і вчителів та працівників школи, ми розуміємо обставини і пускаємо мешканців. Іноді робимо зауваження, просимо пересісти, якщо місця призначені для дітей. Хтось реагує спокійно, хтось починає скандалити – це людський фактор», – говорить директорка ліцею «Оріяна».

Вона додала, що за дотриманням правил в укритті і біля нього під час перебування там дітей також стежить освітній офіцер безпеки, який також може робити мешканцям зауваження і просити їх дотримуватися правил.

«Ще раз хочу чітко наголосити: сьогодні під час повітряної тривоги з укриття ліцею «Оріяна» ніхто нікого не виганяв. Наше укриття було і залишається відкритим для людей. Просимо лише про взаємну повагу, розуміння та дотримання правил, які існують не для створення незручностей, а заради спільної безпеки. Чужі в школі – це небезпека, тому ми маємо все контролювати», – додала Ірина Коропецька.

Що кажуть правила

З кінця січня 2024 року в Україні офіційно дозволено перебувати в укритті з домашніми тваринами. Власники тварин мають дотримуватись таких правил:

постійно наглядати за твариною;

забезпечити необхідні умови, що відповідають особливостям тварини;

дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог і ветеринарних норм;

тварини, які можуть становити небезпеку для людей, мають бути на повідку, а собаки, що належать до переліку небезпечних – в наморднику.

У Держпродспоживслужбі також нагадують про те, що дрібні тварини мають бути в переносках, а власникам рекомендовано мати при собі ветеринарний паспорт тварини, де зазначено, що вона вчасно вакцинована.

Водночас для шкільних укриттів діють інші правила, що визначені постановою кабінету міністрів №1331 та змінами до неї. В документі прописано, що шкільні укриття під час освітнього процесу призначені для учнів, вчителів та працівників школи.

«Об’єкти фонду захисних споруд закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу», – йдеться в постанові.

У позаурочний час – ввечері чи вночі, у вихідні дні та під час канікул – шкільні укриття відкриті для мешканців без обмежень.

Нагадаємо, МВС дозволило перебувати в укриттях з тваринами після того, як в Києві в укриття не впустили дітей з собакою. Коли діти шукали інше укриття, бо не захотіли лишати собаку на вулиці, над ними сили ППО збили російську ракету.