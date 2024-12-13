Великолюбінський НРЦ, де мешкали діти, яким у Львові знайшли родини

Двом дітям, які мешкали у Великолюбінському інтернаті поблизу Львова, знайшли родини. Ще троє дітей знайомляться з потенційними опікунами. Мер Львова Андрій Садовий у п'ятницю, 13 грудня, на форумі з питань опіки та усиновлення «Дитина. Мрія. Родина» розповів, що після скандалу в інтернаті сімох його вихованців перевели до львівського комунального центру «Рідні».

«Цьогоріч ці діти вперше святкуватимуть Різдво в родинному колі – у теплому й безпечному середовищі, про яке вони раніше навіть не мріяли. Такі зміни стали можливими завдяки спільним зусиллям управління "Служба у справах дітей" Львівської міської ради та команди центру "Рідні" всього за два місяці роботи», – сказав Андрій Садовий.

Нагадаємо, що наприкінці вересня 2024 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звинуватив керівника реабілітаційного центру у Великому Любені Степана Мащака, який очолював заклад приблизно 20 років, в насильстві над дітьми. В інтернаті перебувають діти-сироти та діти з особливими освітніми потребами. Одразу після цього слідчі поліції відкрили кримінальне провадження, а керівника відсторонили від роботи.

Згодом у соцмережах з'явилося відео, де вихователька реабілітаційного центру Світлана Подусівська б'є ученицю палицею та кулаками. За це суд призначив Подусівській громадські роботи з забороною на рік працювати з дітьми.

У жовтні Держслужба у справах дітей вимагала якнайшвидше перевести дітей до іншого закладу. Вихованці закладу розповіли працівникам секретаріату омбудсмана про брак їжі, насильство, погрози й те, що їх змушують працювати. Зокрема, один з вихованців говорив, що його заставляли копати могили й відспівувати померлих.

У жовтні частину дітей з Великолюбінського інтернату переселили в інші заклади. Також після перевірок з інтернату звільнилися 12 працівників. У листопаді представники омбудсмана повідомили, що вихованцям Великолюбінського НРЦ давали препарати, які обмежують здатність рухатися.