Лікарі радіть до щоденного раціону включати продукти, що містять йод

У деяких магазинах Львівщини поруч з цінниками на продукти з’явилася незвична позначка «Містить йод». Мета – забезпечити мешканців області йодом, оскільки Львівщина є йододефіцитним регіоном.

Ідея, як повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко, належить Центру, на яку вже відгукнулася торговельна мережа «Рукавичка».

«Львівська область є територією із значним дефіцитом йоду в питній воді, що підтверджено і вибірковими дослідженнями його вмісту у пробах води, досліджених Центром у 2020-2021 році. За останні роки поширеність захворювань дифузним зобом І ступеня у Львівській області не має тенденції до зниження та складає: для дітей від 0 до 14 років 58,49 на 1000 осіб, підлітків 15-17 років – 179,95 на 1000 осіб», – повідомила керівниця Центру Наталія Тімко-Іванченко .

За її словами, норма йоду для жінок – 150-300 мкг, для чоловіків — до 300 мкг, для дітей 0–6 років — 90 мкг, 6–12 років — 120 мкг.

Щоб уникнути йододефіциту, Наталія Тімко-Іванченко радить до щоденного раціону включити такі продукти:

морепродукти (мідії, кальмари, креветки, ікру);

білу рибу (минтай, хек, тріску та ін.);

морську капусту (ламінарію);

овочі (картоплю, редиску, часник, буряк, томати, баклажани, спаржу, зелену цибулю, щавель, шпинат);

фрукти (банани, апельсини, виноград, лимони, дині, ананаси, хурму, фейхоа);

яйця;

молоко;

яловичину;

волоські горіхи.

гриби

Для приготування щоденних страв Наталія Тімко-Іванченко радить замість звичайної солі використовувати йодовану.