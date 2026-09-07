Внаслідок аварії на літаку зайнялася пожежа

У неділю, 6 вересня, в американському місті Маямі сталася авіакатастрофа за участі вантажного літака компанії Amazon. Літак, який здійснював посадку, вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався у стоянку автомобілів неподалік, є загиблі та поранені, повідомило агентство Reuters.

За даними місцевої влади, літак Boeing 767-300 авіакомпанії Prime Air, що належить Amazon, прямував з Пуерто-Рико. Під час посадки в аеропорту Маямі літак не зміг зупинитися на злітно-посадковій смузі.

Вантажний літак злетів зі злітно-посадкової смуги та протаранив багато автомобілів, які стояли на парковці біля аеропорту. Зазначається, що літак зазнав значних ушкоджень, там зайнялася пожежа у двигунах.

Правоохоронці повідомили, що внаслідок аварії загинули щонайменше пʼятеро людей, ще пʼятеро поранені. За даними місцевої пожежної служби, деякі люди опинилися затиснутими у своїх автомобілях.

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WATCH: Moments after a Prime Air Boeing 767 overshot the runway at Miami International Airport and crossed a road pic.twitter.com/kyCeeOpHdp — BNO News (@BNONews) September 6, 2026

У рятувальній операції брали участь понад 60 пожежних машин. Серед завдань пожежників був порятунок пілотів, які застрягли в літаку.

Через аварію аеропорт закрив усі злітно-посадкові смуги.

У пресслужбі Amazon підтвердили інцидент та запевнили, що компанії співпрацює з правоохоронцями та місцевою владою для зʼясування обставин трагедії.