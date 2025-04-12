Проєкт «Урбаністичні діалоги» могла оглянути з 13 квітня до 13 червня

У Центрі міської мобільності, що на вулиці Степана Бандери, 24, з 13 квітня можна оглянути спільну виставку урбаністів з України та Нідерландів «Урбаністичні діалоги: українські та нідерландські візії побудови кращого майбутнього». Ініціатором виставки стало посольство Королівства Нідерландів в Україні. У суботу, 12 квітня, експозицію оглянув міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп, який перебуває з візитом у Львові.

Нідерландсько-українська виставка досліджує, як відбудова України може перетворитися на інклюзивну трансформацію. Архітектори та дизайнери з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну почали працювати над ідеями відбудови України. У Центрі міської мобільності вперше можна оглянути результати їхньої роботи. Зокрема, ознайомитись з новими підходами до управління водними ресурсами, ідеями створення сталих житлових районів і виробництва енергії.

У Львові з візитом 12 квітня перебуває очільник МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп. Фото ZAXID.NET

Метою проєкту «Урбаністичні діалоги» є підтримка розвитку міського середовища та посилення співпраці між українськими та нідерландськими архітекторами. «Для мене ключовим відкриттям стала важливість думати наперед, а не просто відбудовувати втрачене. Фраза "відбудовувати краще" стала вже звичною, але учасники нашої роботи обрали інший підхід – "будувати вперед". І саме це стало головним принципом для подальших дій», – розповів співзасновник Greencubator та один з кураторів виставки Роман Зінченко.

Впродовж роботи виставки відбудуться лекції та воркшопи для студентів і молодих фахівців.

Відкриття виставки. Фото ZAXID.NET

Зазначимо, що вхід на виставку безкоштовний для всіх охочих з 13 квітня 2025 року. Центр міської мобільності, де розташована експозиція, – це новий простір, який є частиною Муніципального мистецького центру у Львові. Детальніше про центр ZAXID.NET розповідав за посиланням.

Додамо, що Центр міської мобільності працюватиме з вівторка по суботу, з 12:00 до 20:00. Виставку можна оглянути до 13 червня 2025 року.